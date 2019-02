Napoli-Sampdoria: Insigne si sblocca, Quagliarella resta a secco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meret 6 - Non si fa sorprendere nelle rare sortite offensive doriane.Hysaj 6 - In ripresa rispetto alle ultime uscite, intraprendente più del solito.Maksimovic 6 - Nonostante qualche impaccio, gioca una buona gara.Koulibaly 7 - Giganteggia in difesa, sfiora il gol in attacco: è il leader del Napoli.Rui 6,5 - Affonda, corre, ripiega: è ovunque e merita applausi.Callejon 6,5 - Nel primo tempo pesca due assist, straordinario quello per Milik.Hamsik 7 - Con lui in campo è un altro Napoli. Disegna calcio, specie in avvio.Allan 6 - Ancora lontano dai suoi standard, ma senza dubbio in crescita rispetto a San Siro.Zielinski 6,5 - Strepitoso nei dribbling, un po' meno quando si tratta di rifinire.Milik 6,5 - Timbra il cartellino con il gol che sblocca il risultato e non è poco.Insigne 7 - Ritrova il gol dopo un lungo digiuno e corre ad abbracciare Ancelotti.Diawara 6 - Ultimi 17' in campo a gestire la situazione.Verdi 6,5 - Entra e segna, trovando il suo primo gol al San Paolo.Ounas n.g. - Pochi istanti per lui, nel recupero.Audero 6 - Evita guai peggiori ai suoi, nel primo e nel secondo tempo.Bereszynski 5,5 - Un po' in ombra, ma non è l'unico tra le fila blucerchiate.Colley 6 - Unico a salvarsi nella difesa doriana, in una serata non facile.Andersen 5,5 - Conclude con un fallo da rigore che regala il terzo gol al Napoli.Murru 5 - Non spinge quasi mai, impegnato com'è a tentare di contenere Callejon.Linetty 5,5 - Ritmi lenti e poche idee, non incide come in altre occasioni.Ekdal 5,5 - Perde troppi contrasti e lascia il campo anzitempo.Jankto 5,5 - Non brilla più di tanto e rimedia anche un giallo nel finale.Ramirez 5 - Pochi lampi, lascia spazio in avvio di ripresa a Saponara.Quagliarella 5,5 - Fallisce il record storico in uno stadio che gli avrebbe tributato il giusto onore.Defrel 5 - Stavolta non pesca il jolly contro gli azzurri. Impalpabile.Saponara 5,5 - Un tiro che non sorprende Meret e poco altro.Gabbiadini 5,5 - Ci prova da lontanissimo, senza fortuna.Vieira 5 - Poco più di un quarto d'ora in campo senza brillare.