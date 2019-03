Napoli-Salisburgo, le pagelle: Meret super, Milik non sbaglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salva l'imbattibilità con tre interventi da campione nella ripresa.Ordinaria amministrazione, bada al sodo senza troppi fronzoli.Giganteggia come sempre, ma è troppo irruento. Mancherà al ritorno.Rimedia un cartellino che potrebbe evitare ed è una leggerezza pesante.Ci mette lo zampino nel terzo gol, per il resto prestazione sufficiente.Regala a Fabian il pallone del raddoppio, sfiora a sua volta il poker.Punge con sistematica regolarità le caviglie degli avversari in mediana.Uno splendido gol al volo e un'ottima prova anche in fase difensiva.Con la Juventus aveva impressionato di più: esce dopo 70'.Un gol e una grande prova con tanti palloni per i compagni: efficace.Sbaglia un gol fatto, ma strappa applausi per la generosità.Entra maluccio in partita, rimedia in qualche caso a suoi errori.Qualche pasticcio di troppo nel finale.Entra negli ultimi minuti e sfiora il quarto gol con una prodezza.Ci mette una pezza su Mertens, evitando guai peggiori i suoi.Ci si aspettava forse qualcosa di più da lui: pochi cross e non pericolosi.Rimedia a qualche svarione con un paio di salvataggi prodigiossi.Clamorosa l'autorete che regala il terzo gol al Napoli.Si rende minaccioso soprattutto nel primo tempo, cala un po' alla distanza.Accompagna spesso l'azione con personalità. Ammonito, salterà il ritorno.Qualche errore imbarazzante in avvio, si riassesta col passare dei minuti.Non ha i 90' nelle gambe, fin quando resta in campo strappa applausi.Mobile e guizzante, crea qualche grattacapo alla retroguardia del Napoli.Segna un gol in netto fuorigioco, non sfigura contro KoulibalyMeno brillante del solito: un solo guizzo, vanificato da un grande Meret.Entra nel finale, non trova il jolly.Due occasionissime, ma Meret è ispiratissimo.La sua vivacità consente al Salisburgo di sfiorare più volte il gol.