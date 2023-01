Napoli-Roma, Spalletti: «È sfida scudetto. Totti? Sarebbe un piacere parlare con lui»

Francesco Totti chiama, Luciano Spalletti risponde. L’ex capitano della Roma ha dato il via libera al disgelo con l’allenatore con cui ha avuto un rapporto difficile nelle ultime due stagioni da calciatore: “Mi piacerebbe parlare con lui – ha detto Totti – abbiamo avuto un grande rapporto”. Spalletti è pronto: “Se lo dice lui, anche io sono pronto. Sarebbe un piacere”. Poi Lucio torna alla partita e dimentica il +12 in classifica: “Onestamente non so fare previsioni sulla quota scudetto. Non ero bravo in matematica, preferisco un’operazione più semplice. Se vinciamo domani, saliamo a 53 punti”. Il Napoli è pronto: “Il mio gruppo non si culla affatto sul vantaggio in classifica. Sa bene di dover proseguire con questo ritmo. Se fossimo un ciclista, nel girone di ritorno non dovremmo mai sederci, altrimenti spingeremmo meno. Continuiamo a fare il nostro viaggio senza pensare ai panorami. Non dobbiamo distrarci. Sarà uno scontro diretto se ci riferiamo al discorso del condominio delle pretendenti alle zone alte della classifica e noi non vogliamo commettere passi falsi”.

LA FORZA DELLA ROMA

“Conosciamo bene questa squadra. Ha grande forza fisica ma anche la qualità di giocatori come Dybala e Pellegrini. Recuperano palla e ripartono, i gol realizzati contro lo Spezia rappresentano un ottimo spot delle qualità dei giallorossi. Mourinho è un allenatore pragmatico e concreto. A proposito, gli faccio gli auguri per i 60 anni. Se mi avesse invitato alla sua festa, sarei andato. Ma – sorride – non sono offeso. Mou alza il livello globale del calcio, quindi complimenti a lui. E’ bravo”.

LA STRATEGIA DEL NAPOLI

“Proveremo a fare la partita come sempre, ma senza perdere la nostra organizzazione tattica. Sarà fondamentale stare attenti. Questo è il nostro obiettivo”. In panchina ci sarà Gollini: è lui il nuovo vice Meret. “Gollini è un portiere forte. Ha bisogno di ritrovarsi: da titolarissimo, si è dovuto ad accomodare in panchina. Ha bisogno di ritrovare tranquillità e sarà un bene per noi”.