Napoli, Osimhen salta anche la Roma. Confermato Zielinski. Manolas titolare in difesa

Niente Victor Osimhen. Il numero 9 azzurro non ha recuperato dall’infortunio alla spalla rimediato con la sua nazionale. Si è limitato a svolgere terapie nel corso della rifinitura, quindi è certo il suo forfait per la gara contro la Roma, in programma domani sera in quello che ormai è diventato lo stadio Diego Armando Maradona. Rino Gattuso ufficializzerà i convocati soltanto poco prima della gara, ma non ci sono sorprese sul bomber acquistato dal Lille e fiore all’occhiello della campagna acquisti. Rimarrà ancora a riposo e proverà a recuperare per la trasferta di Crotone, in calendario domenica prossima.

TOCCA A MERTENS

Sarà Mertens, dunque, il punto di riferimento offensivo del 4-2-3-1. Gattuso non cambierà l’abito tattico che però avrà equilibri diversi rispetto a quello schierato con il Milan. Non ci saranno i quattro attaccanti tutti dal primo minuto. Sarà confermato Piotr Zielinski tra le linee: il polacco è stato una delle note positive del match di giovedì contro il Rijeka. Ha propiziato il vantaggio e si è dimostrato a suo agio nella posizione: ha accompagnato l’azione offensiva e ha dato anche una mano alla mediana. Non ci sarà lo squalificato Bakayoko: toccherà alla coppia Demme-Fabian agire a centrocampo.

MANOLAS GRANDE EX

Sarà una delle novità del reparto arretrato. Il greco ci tiene molto ad affrontare la Roma: in giallorosso è stato protagonista assoluto. Affiancherà Koulibaly. Torna titolare anche Mario Rui, alla Roma per una sola stagione condizionata dalla rottura del crociato. In porta ha recuperato Ospina: sostituirà Meret.

