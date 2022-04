Diretta Napoli-Roma 1-0: Insigne su rigore dopo 11'. Mkhitaryan dentro per Cristante

Una si gioca un pezzo di scudetto, l'altra il sogno Champions. Al Maradona c'è Napoli-Roma, big match di Pasquetta. Spalletti (che perde Ospina per attacco influenzale, gioca Meret) dopo la frenata in casa contro la Fiorentina vuole comunque restare attaccato al treno di Inter e Milan che hanno vinto le rispettive partite venerdì; Mourinho arriva dalla qualificazione in semifinale di Conference League e complice il pareggio della Juve spera di recuperare due punti ai bianconeri. Fischio d'inizio alle 19. Alle 21 invece Atalanta-Verona a chiudere la 33esima giornata.

Segui la diretta di Napoli-Roma

46' Mkhitaryan entra al posto di Cristante. Questo il primo cambio di Mourinho

48' Finisce qui il primo tempo

45' Zalewski ottimo sulla sinistra, entra in area e prova la conclusione di destro: Meret blocca

45' Saranno 3 i minuti di recupero

38' Traversa della Roma! Dopo la punizione di Pellegrini è Osimhen a deviare di testa sul legno della porta difesa dal suo compagno Meret

38' Zalewski conquista un interessante calcio di punizione dalla sinistra a pochi metri dal limite dell'area

37' Ammonito Koulibaly, diffidato salterà la trasferta di Empoli

36' Mourinho manda a scaldare Veretout, Mkhitaryan e Perez

32' Spalletti chiede a Rrahmani di fare attenzione ai lanci su Zaniolo e alle uscite di Abraham

27' La Roma reagisce e fa densità nella metà campo azzurra. Ma attenzione alle ripartenze della squadra di Spalletti

22' Ancora Rui Patricio bravo ad anticipare un inserimento di Osimhen comunque ben controllato da Smalling

20' Doppia occasione Napoli: Osimhen si fa respingere il primo tiro, poi Lozano prova di destro ma Rui Patricio smanaccia in angolo

16' Ibanez chiude in difesa e respinge un cross di Osimhen

11' GOL! Ha segnato Insigne

10' Sul dischetto Insigne per il 12esimo rigore guadagnato dal Napoli in campionato

8' Di Bello decide di andare a rivedere il contatto di Ibanez su Lozano: è rigore!

7' Di Bello spiega ai giocatori del Napoli che l'intervento di Ibanez su Lozano è regolare. Ma è in corso un check

6' Proteste Napoli: Lozano cade a terra in area di rigore, l'arbitro per ora non interviene

5' Rui Patricio costretto a uscire dall'area per evitare un attacco del Napoli

1' Fischio d'inizio, il match al Diego Armando Maradona è cominciato!

Napoli-Roma, le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne. All.: Spalletti. A disp.: Marfella, Idasiak, Malcuit, Juan Jesus, Ghoulam, Tuanzebe, Elmas, Demme, Zielinski, Politano, Ounas.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho. A disp: Fuzato, Ibanez, Maitland-Niles, Vina, Bove, Diawara, Veretout, Mkhitaryan, Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Felix.

Dove vederla in tv e streaming

Napoli-Roma sarà visibile in diretta su Dazn su tutti i dispositivi compatibili con l'app. In streaming tramite app su smartphone e tablet o su un pc collegandosi al sito di Dazn. Sul sito del Messaggero la diretta testuale.