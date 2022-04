Napoli-Roma 1-1, El Shaarawy pareggia al 91'. Insigne non basta, scudetto ora più lontano

El Shaarawy regala il pareggio alla Roma al 91' al Maradona, dopo una partita molto equilibrata che, nel finale, poteva regalare anche qualcosa di più alla squadra di Mourinho. Un'altra battuta d'arresto invece per il Napoli che, dopo il gol di Insigne su rigore assegnato grazie al Var, non riesce a chiudere il match. Il discorso scudetto ora è davvero complicato.

Napoli-Roma 1-1, cronaca e tabellino

I giallorossi si portano a quota 58 punti in classifica, mentre la squadra di Spalletti sale a 67. José Mourinho lascia a riposo Mkhitaryan e conferma Zaniolo. Il resto della formazione della Roma è la stessa che ha battuto il Bodo 4-0. Nel Napoli fuori Ospina, al suo posto Meret, il tridente d’attacco è formato da Lozano, Osimhen e Insigne, ma a dare più problemi alla Roma è stata la difesa coordinata da Koulibaly. Gli azzurri si portano in vantaggio dopo 11 minuti con un rigore segnato da Insigne. Il fallo in area è avvenuto al 7’ quando Ibanez ha toccato in corsa il piede di Lozano, il messicano è caduto in area e l’arbitro Di Bello dopo l’on-field review ha fischiato il rigore. Il Napoli cerca quasi subito il raddoppio con Osimen e Lozano, ma senza fortuna.

La reazione della Roma

La Roma non si dà per vinta e si riorganizza: la strategia è servire Zaniolo che, attraverso le sue percussioni, prova a far male alla difesa di casa. Ma sia Rrahmani sia Koulibaly non gli danno modo di sfondare, disinnescando le i suoi inserimenti all’altezza del limite dell’area. Sul finale dei primi 45 minuti, la Roma è andata vicino al gol con una punizione velenosa di Pellegrini, un tiro cross che attraversa l’area e viene deviato da Osimen sulla traversa.

La dedica di Mourinho a Maradona junior: «Per il figlio di Dio Diego con amore»

Nella ripresa Mkhitaryan entra per Cristante e al 56’ Lobotka chiede il cambio per un dolore al flessore della coscia destra, al suo posto entra Zielinski. Il Napoli prova a cercare il raddoppio e a chiudere la partita con un cross di Insegne per Osimen che non arriva puntuale all’appuntamento col pallone. La Roma risponde subito con un cross di Karsdorp per Abraham, l’inglese sbaglia completamente l’impatto con il pallone e Meret blocca. La partita si innervosisce: prima Lozano spintona Zalewski dopo aver chiesto un altro rigore per una presunta spinta di Ibanez, poi Mancini sgomita su Osimen e Insigne rimedia un giallo per proteste. Al 65’ Zaniolo guadagna una punizione sulla trequarti, la batte Pellegrini che crossa al centro, Mancini ci arriva di testa, ma la palla esce di poco fuori.

FOTO Napoli-Roma, Mourinho tutto fare: pulisce anche la panchina

Spalletti cambia le carte in tavola e fa entrare Elmas e Demme al posto di Lozano e Fabian Ruiz. Il Napoli riprende coraggio e Zielinski lascia partire un tiro dalla distanza che esce al lato. Al 71’ Di Bello ammonisce Zaniolo per proteste, salterà Inter-Roma. E quattro minuti dopo esce Oliveira claudicante per un contrasto, dentro anche El Shaarawy per Zalewski. Mourinho vuole pareggiarla e la Roma si proietta completamente in attacco, Zaniolo si trova a tu per tu con Meret e prova a saltarlo con un pallonetto. ma il portiere del Napoli chiude lo specchio e poi frana sull’attaccante giallorosso. Nicolò cade a terra e chiede il rigore, tutta la panchina si alza in piedi per protestare e Di Bello espelle Fuzato. A meno di dieci minuti dalla fine, il Napoli protegge il risultato e inserisce Jesus al posto di Insigne mettendosi con a tre in difesa. La Roma risponde con Perez per Mancini, ma a sei minuti dalla fine Zaniolo chiede il cambio per un movimento sbagliato della caviglia destra. Al 91’ la Roma pareggia con El Shaarawy che raccoglie un cross di Pellegrini che passa tra le gambe di Felix e prende forza con un tacco di Abraham. La partita si chiude 1-1 dopo otto minuti di recupero.

Abbiamo raccontato qui la cronaca testuale di Napoli-Roma

98' E' finita 1-1 tra Napoli e Roma

96' Altra occasione Roma: punizione Veretout, di testa Pellegrini ma Meret blocca

92' La Roma ci crede! Felix, entrato al posto di Zaniolo, insiste sulla destra ma Meret blocca il suo cross al centro

91' GOL! Ha segnato la Roma con El Shaarawy! Destro perfetto dal limite che gela lo stadio

90' Sono 8 i minuti di recupero.

85' Zaniolo chiede il cambio alla panchina dopo un infortunio a centrocampo. Movimento sbagliato.

77' Proteste nella panchina della Roma: espulso Fuzato

75' Mourinho cambia. Fuori Zalewski e Oliveira, dentro El Shaarawy e Veretout

71' Ammonito Zaniolo per proteste: diffidato, salta il match con l'Inter

70' Napoli più equilibrato, Elmas arriva nei pressi del limite e scarica un destro neutralizzato da Rui Patricio

69' Zielinski interrompe la pressione della Roma: tiro dalla distanza che finisce a lato

68' Sostituzioni Napoli, dentro Demme ed Elmas: fuori Lozano e Fabian Ruiz

66' Momento molto positivo della Roma, la squadra di Mourinho sta schiacciando il Napoli

65' E' proprio Mancini a sfiorare il pareggio: colpo di testa in area, palla alla sinistra di Meret

64' Giallo anche per Insigne: il capitano del Napoli contesta l'arbitro per una sbracciata di Mancini sul volto di Osimhen

62' Lozano ammonito dopo un diverbio con Zalewski che gli contestava una simulazione in area

60' Che occasione per Abraham! Karsdorp trova l'attaccante in area ma il colpo di testa dell'attaccante non è preciso

59' Insigne dal fondo ci prova ma il suo cross al centro dalla sinistra non trova compagni in area

55' Lobotka chiede il cambio. Problemi al flessore, Spalletti inserisce Zielinski

53' Allarme rientrato, Oliveira di nuovo a disposizione

52' Oliveira a terra da un minuto per un infortunio

50' E' proprio Mkhitaryan a strappare sulla sinistra, un allungo che gli consente un traversone al centro. Troppo lungo però per Karsdorp

46' Mkhitaryan entra al posto di Cristante. Questo il primo cambio di Mourinho

48' Finisce qui il primo tempo

45' Zalewski ottimo sulla sinistra, entra in area e prova la conclusione di destro: Meret blocca

45' Saranno 3 i minuti di recupero

38' Traversa della Roma! Dopo la punizione di Pellegrini è Osimhen a deviare di testa sul legno della porta difesa dal suo compagno Meret

38' Zalewski conquista un interessante calcio di punizione dalla sinistra a pochi metri dal limite dell'area

37' Ammonito Koulibaly, diffidato salterà la trasferta di Empoli

36' Mourinho manda a scaldare Veretout, Mkhitaryan e Perez

32' Spalletti chiede a Rrahmani di fare attenzione ai lanci su Zaniolo e alle uscite di Abraham

27' La Roma reagisce e fa densità nella metà campo azzurra. Ma attenzione alle ripartenze della squadra di Spalletti

22' Ancora Rui Patricio bravo ad anticipare un inserimento di Osimhen comunque ben controllato da Smalling

20' Doppia occasione Napoli: Osimhen si fa respingere il primo tiro, poi Lozano prova di destro ma Rui Patricio smanaccia in angolo

16' Ibanez chiude in difesa e respinge un cross di Osimhen

11' GOL! Ha segnato Insigne

10' Sul dischetto Insigne per il 12esimo rigore guadagnato dal Napoli in campionato

8' Di Bello decide di andare a rivedere il contatto di Ibanez su Lozano: è rigore!

7' Di Bello spiega ai giocatori del Napoli che l'intervento di Ibanez su Lozano è regolare. Ma è in corso un check

6' Proteste Napoli: Lozano cade a terra in area di rigore, l'arbitro per ora non interviene

5' Rui Patricio costretto a uscire dall'area per evitare un attacco del Napoli

1' Fischio d'inizio, il match al Diego Armando Maradona è cominciato!

Napoli-Roma, le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne. All.: Spalletti. A disp.: Marfella, Idasiak, Malcuit, Juan Jesus, Ghoulam, Tuanzebe, Elmas, Demme, Zielinski, Politano, Ounas.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho. A disp: Fuzato, Ibanez, Maitland-Niles, Vina, Bove, Diawara, Veretout, Mkhitaryan, Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Felix.

Dove vederla in tv e streaming

Napoli-Roma sarà visibile in diretta su Dazn su tutti i dispositivi compatibili con l'app. In streaming tramite app su smartphone e tablet o su un pc collegandosi al sito di Dazn. Sul sito del Messaggero la diretta testuale.