Napoli, le vittorie portano il rinnovo di Mertens

NAPOLI È forse l'immagine più eloquente di un Napoli in ripresa. La terza vittoria consecutiva targata Rino Gattuso ha restituito agli azzurri dimensioni europee anche per la prossima stagione. L'emblema sarà quasi certamente Dries Mertens. C'è stato un vero e proprio blitz ieri all'hotel Vesuvio, quartier generale del presidente De Laurentiis in città. Lui e Mertens si sono ritrovati a pranzo lontano da occhi indiscreti per appianare mesi di incomprensioni. La volontà comune è emersa: continuare insieme. L'attaccante ha fatto la storia del Napoli e proseguirà la sua avventura per altri due anni. C'è l'intesa per il rinnovo del contratto: biennale fino al 2022 con ingaggio da 4,5 milioni. Mertens riceverà un bonus alla firma di 2,5 milioni più 500mila euro in base ai gol e alla partecipazione in Champions. Sarà il simbolo di un Napoli ambizioso anche nel futuro. Mertens sta facendo la differenza ed è diventato al pari di Hamsik il marcatore più prolifico della storia azzurra. Gli manca una prodezza per essere primatista solitario di questa speciale classifica. Avrà tempo per migliorare il suo record e sta aspettando di capire se giovedì sarà titolare con l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, per la quale il club azzurro ha chiesto il rinvio a maggio (sempre più probabile).LA CONFERMAIl segreto per restare in alto è la continuità. Il Napoli l'ha finalmente trovata e non può fermarsi adesso se vuole proseguire la rimonta cominciata con Gattuso. Il lavoro del tecnico è molto apprezzato dalla società che sta pensando di riconfermarlo proponendogli un nuovo contratto. La decisione sarà presa al termine della stagione, ma c'è grande soddisfazione per l'operato di Gattuso, concentrato soltanto sui prossimi impegni. La vittoria con il Torino ha confermato i progressi di un gruppo che si è ritrovato. Il Napoli è più compatto in fase difensiva. La coppia Manolas-Maksimovic sta dimostrando grande intesa: l'ex centrale della Roma è un vero e proprio leader e il suo rendimento ha cancellato le perplessità iniziali da parte dei tifosi sul suo conto.