Napoli, la festa per la Coppa Italia degenera: pistola puntata alla testa e motorino rubato

Follia durante i festeggiamenti della Coppa Italia. Ieri sera per le strade di Napoli durante caroselli per la vittoria contro la Juventus, due ragazzi, come si vede nel video che circola sul web, sono stati sbalzati giù dal motorino da una banda di tre persone, uno si ritorva anche con la pistola puntata alla testa. Neanche il tempo di accorgersi di quello che era accaduto e i poverini si ritrovano a piedi. I tre infatti, pistola in pugno, si prendono lo scooter e scappano via in mezzo al rumore della festa che è andata avanti tutta la notte.



Ultimo aggiornamento: 16:25

