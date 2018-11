Napoli-Psg: Insigne decisivo, Mbappè è imprendibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incolpevole sul gol di Bernat, preciso soprattutto nel gioco coi piedi.Si fa sorprendere da Mbappè a fine primo tempo, esce nel secondo.Gara ordinata, senza troppe sbavature e soprattutto senza troppi fronzoli.Nell'uno contro uno è semplicemente insuperabile, anche per Mbappé.Si batte con grande generosità e tiene bene soprattutto in fase difensiva.Tatticamente, un fenomeno assoluto. Sfiora il gol, si procura un rigore e raddoppia su tutti.Deve marcare Neymar e ci riesce: ogni pallone sradicato è come un gol per il San Paolo.Macina palloni e chilometri non sempre con costrutto, nel finale si sacrifica in copertura.Un po' in ombra, non riesce ad accendersi come in altre occasioni.Sfiora il gol a ripetizione, non è fortunato e si fa anche male negli ultimi minuti.Terza rete di fila in Champions, trasforma con freddezza un rigore che porta il Napoli in testa al girone.Entra negli ultimi venti minuti e deve soprattutto contenere gli assalti del Psg.Un quarto d'ora al posto di Maksimovic, strappa applausi e recupera palloni.Prende il posto di Mertens nel sofferto finale.Tiene in piedi i suoi con alcune prodezze miracolose, poi fa fallo da rigore su Callejon.Il migliore della difesa. Sempre puntuale nelle chiusure e nell'impostazione.Suo il pasticcio da cui scaturisce l'azione che porta al penalty su Callejon.Parte difensore, nel finale si sposta più avanti e per poco non offre a Mbappé il pallone della beffa.In avvio spinge di più, ma commette qualche errore di troppo. Poi sparisce.Alterna buone giocate ad errori. Molto nervoso, rischia il rosso nel finale.Oltre a costruire deve anche difendere e tutto sommato ci riesce abbastanza bene.Sblocca il risultato su invito di Mbappé e tiene sempre ulle corde l'asse di destra del Napoli.Fa la spola tra attacco e mediana, ma non combina granché e fa spazio a Cavani.Il più pericoloso tra i parigini. Offre a Bernat il pallone del vantaggio e sfiora l'1-2 nella ripresa.Meglio rispetto alla gara di andata, ma non è ancora il vero Neymar. Anche se quando parte, fa paura.Entra a metà ripresa e la difesa del Psg non rischia più nulla.Di questa serata ricorderà soprattutto gli applausi del San Paolo.La mossa della disperazione di Tuchel, a 2' dal termine.