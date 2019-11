Napoli, protesta ultrà al San Paolo: «Giocatori mercenari». Cori anche contro De Laurentiis

Fischi e urla di contestazione nei confronti dei calciatori. È iniziato così l'allenamento del Napoli a porte aperte per gli abbonati allo stadio San Paolo. Nel pieno caos nei rapporti tra club e calciatori, dopo la ribellione contro il ritiro imposto dal presidente De Laurentiis, sono circa un centinaio, su circa diecimila, gli abbonati che sono in tribuna per l'inizio della sessione di allenamento, a quanto si apprende da testimoni sugli spalti del San Paolo, visto che l'allenamento è chiuso alla stampa. I calciatori sono entrati in campo cominciando subito l'allenamento, senza rivolgere un saluto ai tifosi che li fischiavano. Durante l'allenamento ad ogni tocco di palla di Insigne, Mertens, Callejon partono fischi e urla «vai via, vai via».

Circa 150 ultrà del Napoli avevano manifestato all'esterno della rampa d'accesso dello stadio San Paolo dove alle 15.30 è iniziato l'allenamento della squadra di Ancelotti aperto agli abbonati, ma non alla stampa. Uno striscione con la scritta «Rispetto!» è stato srotolato davanti al varco da cui entrano i calciatori. Tra i cori di contestazione intonati dagli ultrà i più gettonati sono 'Meritiamo di più' e 'Calciatori mercenari siete voì.

Cori «Solo la maglia» e «Mettete in campo la primavera», fumogeni e bombe carta. È stata dura la contestazione degli ultras all'esterno dello stadio San Paolo poco prima dell'inizio dell'allenamento del Napoli allo stadio con porte aperte per i soli abbonati. Gli ultras protestavano all'esterno dello stadio e hanno attaccato soprattutto i giocatori, rei di non aver rispettato le consegne, ma hanno intonato cori anche contro il presidente De Laurentiis a cominciare dal classico «Stai vincendo solo tu» che è ormai un refrain al San Paolo da anni. L'atmosfera è stata tesissima e il folto gruppo di ultras ha protestato davanti alla rampa di accesso per poi spostarsi lungo il perimetro dello stadio, sorvegliato da un'imponente schieramento di forze dell'ordine.

