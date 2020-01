Napoli-Petagna, quasi fatta per giugno. De Sciglio-Kurzawa: la Juve blocca (per ora) lo scambio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rivoluzione doveva essere e rivoluzione sarà. Dopo(per giugno) e, il Napoli ha prenotato altri due giocatori in vista dell'estate:. Il difensore del Verona è stato opzionato dopo l'incontro di ieri con i dirigenti veneti, mentre l'attaccante exè al centro di una trattativa con la Spal, che appare sempre più vicina al traguardo sulla base di 17-18 milioni di euro più bonus. Tutto fatto invece tra il giocatore e il club campano: c'è il sì al contratto da 2 milioni di euro a stagione, fino al 2024.Da Napoli a Torino: laha deciso di bloccare (per ora) lo scambio. La frenata è arrivata dopo la sconfitta di domenica sera e al momento non c'è una decisione ufficiale. Tutti i protagonisti dell'affare restano in attesa di novità, considerando che mancano pochi giorni alla chiusura delle trattative.