Napoli-Parma si gioca: fischio d'inizio alle 18.30, cancelli aperti alle 16

Napoli-Parma alla fine si giocherà. Il nubifragio che si è abbattuto nella notte su Napoli e che ha provocato grossi danni alla copertura dello stadio San Paolo non ferma il calcio. Molti cupolini sono saltati e molti rischiano di cadere sulle tribune ed il motivo per cui questa mattina si è riunita una commissione in Comune che, assieme al Gos, ha valutato la decisione più opportuna da prendere. Dopo una ricognizione aerea con un drone, si è deciso che la gara si giocherà con l'unico accorgimento di posticiparla di mezzora - dalle 18 alle 18.30 - per terminare la messa in sicurezza dello stadio.

Cancelli aperti alle 16. Il Comune di Napoli ha chiesto di spostare l'apertura dei cancelli dello stadio San Paolo per la partita tra Napoli e Parma dalle 15 alle ore 16. La richiesta al club azzurro è motivata dalla necessità di completare tutti i controlli sui cupolini della copertura dello stadio, eliminando le strutture che evidenziano dei pericoli di caduta. A breve è prevista una riunione decisiva per verificare se c'è la possibilità di disputare o meno la partita. -.

