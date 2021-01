Napoli, Koulibaly si schiera con Gattuso: «Siamo con lui. Ci giochiamo tutto con il Parma»

NAPOLI - “Dimostreremo che siamo con Rino Gattuso. Vogliamo ottenere il massimo già dalla sfida contro il Parma”. Kalidou Koulibaly è molto chiaro: il Napoli vuole riprendere domani (inizio alle 18) la marcia Champions con una vittoria convincente contro i gialloblù: “La nostra rosa è forte, quindi noi adesso daremo il massimo per avvicinarci alle posizioni che contano. In questo mese ci giochiamo tanto e vogliamo essere protagonisti. Gattuso? Pensa soltanto alla squadra, vuole farci rendere al meglio e noi siamo pronti”. Tutti uniti, dunque, per uscire dal momento difficile in campionato e ripartire con maggiore convinzione. Il successo in Coppa contro lo Spezia ha restituito entusiasmo, ma bisognerà replicare con il Parma per cancellare definitivamente le voci sul futuro di Gattuso che ha risposto in maniera eloquente l’altro giorno: “Non mi dimetto e non vedo perché dovrei, la società è libera di prendere le sue decisioni”. Si va avanti insieme ma le turbolenze non sono ancora passate, quindi l’unica medicina sono i risultati.

LA FORMAZIONE. Gattuso sta pensando di confermare il modulo che ha funzionato in Coppa Italia: un 4-1-4-1 che può diventare anche un 4-3-3. L’escluso potrebbe essere Bakayoko. Si va verso la conferma del terzetto Zielinski-Demme-Elmas. In attacco torna dal primo minuto Andrea Petagna che ha smaltito i problemi accusati prima dello Spezia. Osimhen partirà ancora una volta dalla panchina: il nigeriano dovrà trovare al più presto la migliore condizione considerando il tour de force di febbraio: il Napoli dovrà affrontare la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta e i sedicesimi di Europa League contro il Granada.

Ultimo aggiornamento: 19:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA