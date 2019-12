Napoli-Parma, le pagelle: Meret non basta, Gervinho è incontenibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLIMeret 6,5Ci mette una pezza in diverse occasioni, ma non basta.Di Lorenzo 6Tra i migliori del Napoli, anche in appoggio alla fase offensiva.Manolas 6Preciso e puntuale, ma è un momentaccio per tutto il Napoli.Koulibaly 5Pochi minuti in campo, da incubo. E si fa anche male.Rui 6Ci mette tanta foga, anche troppa, sprecando un'occasione ghiottissima sull'1-1.Fabian 5,5Raramente riesce a illuminare il gioco, anche nella ripresa quando gioca da regista.Allan 5,5Male da regista, poi lascia il campo a Mertens per l'assalto finale.Zielinski 5,5Sfortunatissimo, col suo scivolone spiana la strada al trionfo del Parma.Callejon 5,5Poco incisivo, non sfugge mai sulla fascia e spreca anche un paio di buone occasioni.Milik 6,5Si veste da trascinatore realizzando la rete del pari, non è assistito a sufficienzaInsigne 5Il capitano non incide, anzi spreca. Lascia il campo a Lozano tra i fischi.Luperto 6Entra a freddo ed è determinante in molte occasioni. Non gli riesce il miracolo nel finale.Mertens 6,5Serve un assist perfetto per Milik, manca il 2-1 per questione di centimetri.Lozano n.g.Entra e sbaglia tutto quello che potrebbe sbagliare.PARMA-Sepe 6,5Provvidenziale in più circostanze, in altre lo aiuta la mira degli attaccanti del Napoli.Darmian 6Prestazione ordinata e diligente, con pochi squilli ma senza sbavatureIacoponi 5,5Si fa sovrastare da Milik nell'occasione del momentaneo 1-1.Bruno Alves 6Se la cava con esperienza e mestiere, anche in situazioni spinose.Gagliolo 5,5Impreciso e impacciato, fortuna per lui si trova di fronte un Callejon ancor meno ispirato.Hernani 6Parte al centro della mediana, chiude poi da mezzala mettendoci sempre tanta corsa.Brugman 6,5Preciso nei passaggi e nelle verticalizzazioni, un giocatore molto interessante.Barillà 6Esce dal campo a metà ripresa, dopo una gara tutto sommato di sostanza.Kulusevski 7Bravo ad approfittare dell'erroraccio di Koulibaly, poi offre l'assist vittoria a Gervinho.Cornelius n.g.La sua gara si conclude dopo pochi minuti, per colpa di noie muscolari.Gervinho 7Decide la partita dopo aver sfiorato più volte il gol: sempre pericoloso.Sprocati 5,5Prende il posto di Cornelius in avvio, lascia addirittura il campo a Pezzella.Grassi 6Entra nel momento più delicato e mette ordine in un Parma in difficoltà.Pezzella n.g.Pochi minuti in campo, quando c'è da stringere i denti.