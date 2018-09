Napoli-Parma, le pagelle: Insigne inarrestabile, Milik protagonista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Karnezis 6 - Spettatore in campo, serata di ordinaria amministrazione.Malcuit 6,5 - Buon debutto per il francese, che si fa notare soprattutto per i cross.Maksimovic 6,5 - Tanta sostanza per il difensore serbo, che non va mai in difficoltà.Koulibaly 6,5 - Stravince il duello con Inglese e si prepara a quello con CR7.Rui 6 - Tampona e riparte e nel primo tempo va anche vicino al gol.Fabian Ruiz 6,5 - Gioca la prima partita al San Paolo con piglio da veterano, ispirando l'1-0.Allan 7 - Dominatore del centrocampo, recupera tanti palloni offrendoli ai compagni.Diawara 6,5 - Guida la cabina di regia del Napoli con ordine e personalità.Zielinski 6 - Si mangia almeno due gol: forse li ha conservati per Torino.Milik 7 - Doppietta per il polacco, che chiude i conti nella ripresa di potenza e di giustezza.Insigne 7 - Ancora un gol per il Magnifico, ormai letale nella posizione più avanzata.Mertens 6 - Sostituisce Insigne a metà ripresa e va subito vicino alla rete.Verdi 6,5 - Entra in campo giusto in tempo per mandare in gol Milik.Ounas ng - Pochi minuti per lui al posto del bomber polacco.Sepe 6 - Incolpevole sui tre gol, anzi nel primo tempo evita altri guai.Iacoponi 5,5 - Impacciato in avvio, cresce col passare dei minuti.Alves 5 - Non riesce a regalare certezze a una retroguardia da subito in grande difficoltà.Gagliolo 5,5 - Se la cava con mestiere in qualche occasione, in altre invece no.Gobbi 5 - La catena di destra del Napoli dei debuttanti Malcuit e Fabian gli crea problemi.Deiola 5,5 - Sovrastato sistematicamente in mediana.Stulac 5 - Un solo guizzo in tutta la partita, un destraccio fuori misura dai 20 metri.Barillà 5,5 - Nervoso e impreciso, rimedia anche un giallo nel finale.Ciciretti 5 - Si dà un gran da fare, ma non riesce mai a incidere.Inglese 5,5 - Osservato speciale dai tifosi del Napoli, quasi non tocca palla.Di Gaudio 5 - Stretto nella morsa della difesa azzurra, pochi guizzi.Siligardi 5,5 - Entra a partita abbondantemente compromessa.Ceravolo 5,5 - Poco meno di mezz'ora in campo, può far poco.Sprocati ng - D'Aversa lo getta nella mischia negli ultimi minuti.