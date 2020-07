© RIPRODUZIONE RISERVATA

Decisione rimandata., attaccante nigeriano scelto dalper sostituire Milik, non ha ancora sciolto le riserve e comunicherà ala sua scelta solo nelle prossime settimane. L'offerta del club azzurro (quinquennale da 3 milioni di euro a stagione) è ritenuta soddisfacente così come è stata apprezzata l'opera di persuasione die del numero uno del club. Ma da fan accanito della, il bomber classe '98 aspetta di capire se i sondaggi dall'Inghilterra possono trasformarsi in offerte concrete prima di dare la sua risposta al Napoli.Va ricordato, però, che sia ilsia l'entourage del calciatore spingono per la soluzione azzurra. Dopo il casodella scorsa estate, il presidenteha promesso, infatti, alla società campana di voler collobarare per la buona riuscita dell'affare. Sull'argomento si è espresso anche il ds, intervistato da Sky prima del match vinto contro il Genoa: «Non abbiamo accordi col Lille e con l'entourage, siamo in pista come altri club».