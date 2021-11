Napoli, infortunio Osimhen: rischia due mesi di stop. Spalletti perde pure Anguissa

Brutte notizie per il Napoli dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter. Spalletti ha perso due pezzi pregiati: oltre ad Osimhen, si è fermato pure Anguissa per una lesione distrattiva al grande adduttore sinistro. L'attaccante, invece, rischia due mesi di stop e potrebbe anche saltare la Coppa d'Africa con la Nigeria a causa delle fratture scomposte allo zigomo e all'orbita sinistra. Osimhen ha trascorso la notte tra domenica e lunedì all'ospedale Niguarda di Milano.

È stato dimesso in tarda mattinata e sarà operato a Napoli al più presto, probabilmente già domani. Solo dopo l'intervento ci sarà più chiarezza sui tempi di recupero e sulla possibilità di tornare a giocare con una mascherina protettiva.

Osimhen out fino a Natale, Spalletti perde anche Anguissa

Spalletti, intanto, ha perso il suo punto di riferimento offensivo fino alla sosta natalizia ed è in apprensione pure per Anguissa. Il Napoli tornerà in campo mercoledì a Mosca contro lo Spartak ed è in piena emergenza considerando la positività al Covid di Politano e Demme che attende solo il via libera per essere a disposizione. La squadra ha effettuato i tamponi questa mattina dopo il terzo contagio (quello di Zanoli) in una settimana.