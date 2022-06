Napoli, la Procura indaga sul trasferimento di Osimhen: indagato il presidente De Laurentiis

L'acquisto di Victor Osimhen nell'estate 2020 è nel mirino della Procura di Napoli che ha avviato un'inchiesta sulle modalità del trasferimento del campione nigeriano. Il club azzurro sborsò 72 milioni di euro per assicurarsi il centravanti: 52 cash, altri 20 attraverso la cessione al Lille di quattro giocatori: il portiere Orestis Karnezis (l’unico a giocare nella Ligue 1) e i tre Primavera, Manzi, Palmieri e Liguori che non hanno collezionato neanche un minuto nella squadra transalpina. L’ipotesi investigativa è quella del falso in bilancio: l’inchiesta vuole appunto svolgere verifiche sull’affare e sta valutando nei dettagli l’operazione finanziaria che due anni fa fu molto complessa. Risulta indagato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, assieme a quattro membri del consiglio di amministrazione. Ci sono state perquisizioni della Guardia di Finanza a Napoli, a Roma (dove ci sono gli uffici della Filmauro) ma anche a Lille: la magistratura francese si era già mossa mesi fa per fare chiarezza sulla cessione di Osimhen. Il Napoli è stato deferito per lo stesso motivo dalla giustizia sportiva nel cosiddetto processo plusvalenze, ma poi è stato assolto per non aver commesso alcuna irregolarità.

