Napoli, nuovi contatti con l'agente di Llorente. Sanchez-Inter: è countdown

Il Napoli non molla. Nelle ultime ore, c'è stato un incontro tra il dse l'entourage dell'attaccante spagnolo, che ha già detto sì al biennale sui 2,5 milioni di euro a stagione proposto dal club azzurro. Svincolato dopo l'esperienza al Tottenham, l'exè alla ricerca di una squadra in(risultano contatti pure con l'Inter e lo United, quest'anno però in Europa League) e la sua volontà di tornare in Italia ha di fatto accelerato l'operazione condotta in queste settimane da alcuni intermediari. Non ci sono quindi distanze da limare: ora lo spagnolo aspetta soltanto di formalizzare l'intesa con i campani, che non avrebbero ancora smesso di sognare il colpo James Rodriguez. In uscita potrebbero esserci, intanto, novità su Chiriches. Il centrale azzurro ha ricevuto una proposta dal Sassuolo. Immediata la risposta del Napoli: costa 15 milioni di euro.Tornando agli attaccanti, la mancata di convocazione diper la sfida contro ilsuona come una buona notizia per l'Inter. Oggi sono previsti nuovi contatti con lo United. L'ad Marotta conta di ufficializzare entro martedì la chiusura della trattativa, commentata nuovamente dal tecnico dello United, Solskjaer: «Alexis è un giocatore di qualità. Noi in attacco non abbiamo grandi alternative, ma se dovesse arrivare una buona offerta allora potrebbe partire».