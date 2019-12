Napoli, Milik suona la carica: «Dobbiamo essere uniti e mettere il cuore in campo»

Rino Gattuso «è una persona con idee chiare, ha carattere. Come giocatori possiamo fare solo una cosa: lasciare il cuore in campo per vincere». Lo ha detto Arek Milik in un'intervista a Sky. L'attaccante polacco del Napoli si è ormai ritrovato come bomber e sta tentando di tenere a galla gli azzurri in un momento di crisi nera culminata con l'esonero di Ancelotti ma che sta proseguendo visto il ko interno contro il Parma. Milik parla anche di Ancelotti: «Difficile dire qualcosa, non voglio tornare al passato parlando di lui. Dico solo che abbiamo sbagliato tutti, è difficile trovare una scusa». Il tecnico appartiene ormai al passato e sta per accordarsi con l'Everton, rescindendo del tutto il suo contratto con il Napoli. Milik, ora è concentrato sulla cura-Gattuso che prevede anche un cambio di modulo: «Il 4-3-3 - dice - è un modulo diverso, è cambiato tanto, sono movimenti differenti. Ci vorrà tempo per capirli ma molti di noi hanno giocato sempre con questo schema e allora spero ci vorrà poco tempo per metabolizzarlo. Io personalmente sto vivendo un bel momento, ma non bellissimo, perché contano di più i risultati della squadra che i gol personali. So però che voglio aiutare ancora di più la squadra segnando altre reti».



Milik glissa sulle voci che parlano di una trattativa con Ibrahimovic: «C'è già Llorente - dice sorridendo - che è un grande. Alla cena di Natale siamo andati insieme in taxi, ci conosciamo bene». Il polacco guarda ora alle prossime sfide a partire dal match contro i, Sassuolo che chiuderà il 2019, ma guarda anche alla sfida di cartello contro il Barcellona: «Non abbiamo paura - dice - ma stiamo vivendo un momento brutto. So che si cresce anche come persone in questi casi. Dobbiamo uscire a testa alta dal campo domenica col Sassuolo e fare di tutto per vincere. Solo coi tre punti possiamo rialzarci. In questi momenti dobbiamo stare tutti insieme e tutti uniti. Si vince o si perde insieme, ce lo siamo detti anche alla cena. Prima non c'erano questi momenti brutti, per me è la prima volta, ma sappiamo che abbiamo tanti giocatori di qualità, forti, e questa posizione di classifica non ci appartiene. Siamo forti e sappiamo dove possiamo arrivare. Non è il settimo posto quello dove vogliamo stare, noi vogliamo giocare in Champions il prossimo anno e faremo di tutto per riuscirci. Il Barcellona? Sarà una grande sfida con grandi giocatori. Ma ci vuole ancora tempo. Abbiamo tanto rispetto del Barcellona, sappiamo sono forti, ma

