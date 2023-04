Napoli-Milan, Spalletti aspetta Osimhen in Champions: «Speriamo possa recuperare. Il mio futuro? C'è un'opzione di rinnovo»

NAPOLI - “L’assenza di Osimhen è sicuramente pesante, è inutile girarci intorno. Ma Pioli ha ragione: senza Victor, abbiamo sempre vinto. La squadra prova a sopperire a questa assenza con una prestazione di grande livello”. Luciano Spalletti si augura che accada anche domani contro il Milan, nel primo dei tre match contro i rossoneri: “Sono curioso di capire se la sfida di domani possa incidere. Di sicuro in Champions si annulla tutto, ognuno indossa l’abito migliore, ma la prestazione migliore nella gara precedente potrebbe incidere. Domani è una partita da tripla, affrontiamo una squadra fortissima che ha tante soluzioni tattiche”. Osimhen punta al rientro nel doppio confronto con i rossoneri: “Ci auguriamo che sia a disposizione”, continua Spalletti che domani punterà su Simone: “Il Cholito conosce bene il suo mestiere. Sa bene che a calcio si gioca con i piedi ma anche con la testa. Ha avuto meno spazio di quanto meritasse, ma solo perché Osimhen ha disputato una stagione straordinaria”. Sarà a disposizione pure Raspadori: “Parte dalla panchina, ma può essere utilizzato in qualsiasi momento”.

I FESTEGGIAMENTI IN CITTA’

Luciano Spalletti ha richiamato di nuovo alla massima attenzione: “E’ bello vedere bandiere che sventolano, ma possiamo festeggiare soltanto quando abbiamo scritto l’ultima parola su questa storia. Dobbiamo proseguire con lo stesso impegno che ci abbiamo messo finora, è l’unico modo che conosco. Noi non pensiamo alla prossima stagione oppure ad altre partite, sarebbe un modo di fare da superficiali”.

IL FUTURO DI SPALLETTI

Il discorso riguarda pure il suo futuro. Aurelio De Laurentiis ha annunciato la sua conferma al Premio Bearzot: “La società ha l’opzione di rinnovo, quindi di cosa stiamo parlando. A me onestamente adesso il discorso non mi interessa per niente. Ho davanti la possibilità di fare tanto per queta città e non voglio pensare ad altro. Mi auguro che anche i calciatori facciano lo stesso. Il distacco in classifica? L’anno scorso eravamo tutte in pochi punti, se adesso ne abbiamo 20, vuol dire che stiamo facendo un percorso straordinario, non perché le altre abbiano mollato”.