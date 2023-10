Napoli-Milan, Pioli: «Nervi tesi post Psg? Giusto così. E con Calabria è tutto chiarito»

Il Milan deve ripartire. Arriva dalla sconfitta contro la Juventus, 1-0 in campionato il 22 ottobre, e dal ko di Champions in casa del Psg (3-0, 25 ottobre), ma con il Napoli sa che non può più sbagliare: «Dovremo dimostrare sul campo di avere le qualità di una squadra continua. Quando giochi contro avversari così devi essere sul pezzo per 90’ e così vogliamo fare», ha detto Stefano Pioli. E ancora: «In questa settimana le partite non sono andate come volevamo, abbiamo fatto errori che in passato abbiamo fatto meno e li abbiamo pagati a caro prezzo. Domani abbiamo l’occasione per dimostrare di essere una squadra migliore».

Tema predominante alla vigilia è la mancanza dell’equilibrio: «Abbiamo il nostro modo di giocare che assolutamente dobbiamo portare in avanti, poi è chiaro che ci sono situazioni in cui dobbiamo essere più attenti, più riflessivi.

Sicuramente non cambieremo il nostro stile di gioco. Lo scudetto? Lavoriamo con una proprietà ambiziosa, una proprietà che ha strutturato la società per avere tante soluzioni e pensare in grande. Ha fatto sì che la squadra sia competitiva. Il nostro obiettivo è vincere il campionato, questo è sicuro. Non ci saremo solo noi a volerlo vincere, ma il nostro obiettivo deve essere questo».

Nervi tesi dopo il Psg

Infine, sui presunti nervi tesi dopo la sconfitta di Parigi, Pioli ha concluso: «Nervi tesi sì, ed è giusto così perché diamo il massimo per ottenere le cose e non ci siamo riusciti. È tutto chiarito. Meglio di prima ancora. In sala stampa mi erano state riportate cose non veritiere, questo ha creato un po’ di confusione. Ma tutto a posto, tutto chiarito e si va avanti. Rudi Garcia? È un ottimo allenatore, ora è sulla strada giusta. Gli manca Osimhen, ma è anche vero che nella passata stagione senza Osimhen hanno avuto grandissimi risultati e hanno perso solo contro di noi. È un allenatore di livello».