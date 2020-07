Ultimo aggiornamento: 00:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSPINA 6 – non ha particolari colpe sul gol di Theo che calcia da posizione ravvicinata.DI LORENZO 6 – non è perfetto sul vantaggio del Milan, ma si riscatta firmando l’1-1.MAKSIMOVIC 5,5 – attento nella lettura dei movimenti. Non commette sbavature nel primo tempo. Commette il fallo da rigore su Bonaventura.KOULIBALY 6,5 – Ibrahimovic arretra spesso e quindi Koulibaly ha spazio per avanzare quasi sulla linea del centrocampo. E’ sicuro.RUI 6,5 – mette in difficoltà Conti. Spinge e impegna Donnarumma nel finale del primo tempo.FABIAN 6,5 – Kessie prova a limitarlo, ma se la cava senza particolari problemi. Avvia l’azione del 2-1 di Mertens con una bella apertura a destra.LOBOTKA 6 - legge i movimenti del Milan e costruisce subito l’azione. Sbaglia un paio di appoggi, ma è nel vivo del gioco. E’ prezioso in un paio di recuperi.ZIELINSKI 5,5 – bella conclusione al 23’ da fuori area. Non è preciso. Troppo poco per illuminare la sua serata.CALLEJON 6 – fallisce un’occasione ghiotta e sul ribaltamento di fronte si dimentica Theo Hernandez. Si riscatta con l’assist per Mertens.MERTENS 6,5 – pimpante. Si allarga a sinistra e mette in difficoltà Conti. Nella ripresa segna il momentaneo 2-1.INSIGNE 6,5 – prestazione di qualità sulla fascia sinistra.DEMME 6 – prova a dare sostanza al centrocampo.ELMAS 6 - un paio di buone incursioni.MILIK 5,5 – prova a rendersi pericoloso nell’ultimo quarto d’ora senza fortuna. E’ impreciso.LOZANO 5,5 – stavolta non trova il guizzo giusto.GATTUSO 6,5 – bel Napoli soprattutto nel primo tempo. Gli azzurri creano tanto, ma si fanno raggiungere nel finale.DONNARUMMA 5 – non è perfetto sul gol realizzato da Di Lorenzo. Salva su Mertens. Non è impeccabile sulle due reti del Napoli.CONTI 5,5 – va in difficoltà sia contro Mertens che con Rui, pronto ad accelerare sul suo lato.KJAER 6 – se la cava senza particolari problemi.ROMAGNOLI 6 – mai in apprensione. Dà sostegno a TheoTHEO 6,5 – rompe il ghiaccio e torna al gol. Bravo a seguire l’azione sul cross di Rebic.BENNACER 6 – non cambia mai ritmo. Sale di tono nelal ripresa.KESSIE’ 6,5 – si piazza dalle parti di Fabian, ma non lo limita del tutto. Poi è freddo a trasformare il rigore del 2-2.PAQUETA’ 5 – si accende a sprazzi, ma è stanco e non è mai pericoloso. Pioli lo sostituisce all’intervalloCALHANOGLU 5,5 – fatica ad inserirsi tra le linee. Prestazione senza acuti.REBIC 6,5 – il migliore del Milan nel primo tempo. Legge bene il movimento di Ibrahimovic e spesso si inserisce.IBRAHIMOVIC 5,5– regista offensivo. Arretra e svaria su tutto il fronte offensivo. Ha un solo guizzo in avvio di ripresa. Pioli lo sostituisce e lui si infuria.SAELEMAEKERS 5 – due ammonizioni nel giro di pochi minuti lasciano il Milan in 10 nel finale.BONAVENTURA 6 – entra e si procura il rigore. Impatto positivo.LEAO 6 – prova a mettersi in mostra con due conclusioni nel finale.PIOLI 6 – il Milan non fa calcoli. Subisce troppo il Napoli nel primo tempo, poi ha il merito di crederci nella ripresa.