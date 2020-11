NAPOLI -

Meret 5,5 - Sorpreso da Ibra nel primo tempo, poi prova a limitare i danni.

Di Lorenzo 5 - Male in fase difensiva, un po' meglio davanti, ma senza brillare.

Manolas 5,5 - Si fa bere da Hauge nell'azione dell'1-3, dopo una gara discreta.

Koulibaly 5 - Beffato due volte da Ibrahimovic, prova a suonare la carica senza fortuna.

Rui 4,5 - Un disastro in difesa, unico lampo il cross che vale il gol di Mertens.

Fabian 5 - Troppi errori: dovrebbe illuminare il gioco, invece lo spegne.

Bakayoko 5,5 - Esce per due gialli, il primo soprattutto un po' dubbio: bravo, ma ingenuo.

Lozano 5,5 - Primo tempo pieno di lampi ma con poca sostanza, esce subito nella ripresa.

Politano 6 - Tra i migliori del Napoli, esce soltanto per un problema fisico.

Insigne 5,5 - Dopo le grandi prove con la Nazionale, prestazione incolore. Ma generosa.

Mertens 6 - Segna quando sta per essere sostituito, Donnarumma gli aveva negato il gol nel primo tempo.

Zielinski 5,5 - Entra per dare la scossa, che però non arriva.

Petagna 5,5 - Un paio di buone occasioni, non riesce a sfruttarle.

Elmas n.g. - In campo per Fabian a partita praticamente finita.

Gattuso 5 - il Napoli non convince. Terza sconfitta di fila al San Paolo

MILAN -

G. Donnarumma 6,5 - Ci mette una pezza in un paio di circostanze, anche nel finale.

Calabria 6 - non sfigura.

Kjaer 6,5 - Resta in campo dopo un grosso spavento in avvio e gioca una signora partita.

Romagnoli 5,5 - Incerto sul gol di Mertens, unico scivolone della sua serata.

Hernandez 6,5 - Un fulmine sulla corsia di sinistra, propizia l'espulsione di Bakayoko.

Bennacer 6,5 - Guida il gioco dei suoi con ordine e personalità, verticalizzando con giudizio.

Kessiè 6 - Esce barcollando nel finale, dopo una partita giocata con la consueta generosità.

Saelemaekers 5,5 - Parte benino, poi pian piano si spegne ed esce anzitempo dal campo.

Calhanoglu 6 - Pochi lampi, ma nel complesso una prova diligente e di sostanza.

Rebic 6,5 - Sbaglia un gol facile in avvio, si riscatta nella ripresa con un assist perfetto.

Ibrahimovic 8 - Due gol d'autore, ancora decisivo alla sua età: l'uscita per infortunio crea ansie.

Hauge 6,5 - Chiude la partita nel recupero con una prodezza d'alta scuola.

Castillejo n.g. - Non entra benissimo in partita, in un momento delicato.

Colombo n.g. - Prende il posto di Ibra nel convulso finale di gara.

Krunic n.g. - Pochi minuti in campo a far valere la sua freschezza.

Bonera 7 - il voto ovviamente va condiviso con Pioli. Il Milan colleziona il 20esimo risultato utile in campionato e resta al primo posto.



