Napoli-Milan, Pioli: «Se giochiamo come sappiamo, possiamo vincere. Osimhen? Hanno vinto 7 partite senza di lui»

L’ultima vittoria del Milan risale al 26 febbraio, 2-0 all’Atalanta, poi il Milan è ripiombato nella crisi, nonostante il cambio di modulo sembrava avesse risvegliato il Diavolo. Non sarà semplice la trasferta contro il Napoli – nella prima delle tre gare, comprese le due di Champions appunto – per la squadra di Stefano Pioli, che ha bisogno di punti per la corsa al quarto posto. Servirà il miglior Rafael Leao: «Saranno due mesi decisivi, ora ci sono verdetti parziali. Possiamo fare ancora tanto», ha detto Stefano Pioli. «Un anno fa, a due mesi dalla fine della stagione, nessuno avrebbe scommesso su di noi. Adesso è uguale: in pochi credono in noi, in pochi noi contro il Napoli, in Champions e per il quarto posto.

Può essere un’ottima stagione, ma anche negativa. Dipende solo da noi», ha continuato. Sulla difesa a quattro, ha aggiunto: «C’è questa ipotesi, anche se non abbiamo mai parlato di difesa a quattro o tre. Abbiamo provato a entrambe le cose. Se giochiamo da Milan, possiamo vincere. Altrimenti, no. Se possiamo ripetere la gara di andata in termini di aggressività? Direi di sì, ho molto fiducia nei miei giocatori. Abbiamo tutte le carte in regola per affrontare e fare bene contro il Napoli. Loro sono molto forti. Noi in questi due mesi dobbiamo spingere al massimo». Non ci sarà Osimhen: «Ha vinto senza di lui sette gare su sette e all’andata non c’era. Cosa hanno loro più di noi? Sicuramente hanno avuto più continuità. Hanno avuto diverse cose più di noi. In generale, però, può essere ancora una stagione importante», ha concluso Pioli.