Napoli-Milan 0-0 La Diretta

21:57

Il Milan non riesce a portare via i 3 punti dal San Paolo dal girone di andata del campionato 2010/2011, quando finì 1-2 grazie alle reti di Robinho e Ibrahimovic per gli ospiti e di Lavezzi per i padroni di casa; nello scorso campionato fu 3-2 per il Napoli, con la grande rimonta dopo lo 0-2 iniziale del Milan, sulla cui panchina sedeva Gennarino Gattuso, oggi orgoglioso tecnico dei partenopei.Va in scena al San Paolo di domenica sera alle 21.45 il secondo dei due big match di questa 32esima giornata di campionato, la sfida tra Napoli e Milan. I partenopei vengono dall'ennesima vittoria degli ultimi tempi, colta sul campo del Genoa nello scorso turno di campionato, mentre i rossoneri dalla soddisfazione di avere battuto la Juventus dopo tanto tempo grazie alla clamorosa rimonta di martedì scorso nella gara vinta 4-2 dopo essere stati sotto di due gol al cospetto di Ronaldo e compagni.Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Paquetà, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic.