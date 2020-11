Napoli-Milan 0-0 la Diretta: Gattuso sceglie Politano

La sfida torna ad avere un sapore da scudetto, ricordando per ora vagamente il grande duello di fine anni 80. Il Napoli deve vincere per non far scappare troppo gli stessi rossoneri, la Juve e la Roma mentre il Milan senza Pioli e il suo vice Murelli colpiti dal Covid (in panchina ci sarà Bonera) con i tre punti porrebbe seriamente la sua candidatura per scalzare la Juve dal trono.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Lozano, Insigne; Mertens. All. Gattuso

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli (in panchina Bonera)

