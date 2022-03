Napoli-Milan, i ricordi del doppio ex De Napoli: «Domenica tiferò per gli azzurri, ma complimenti a Pioli»

NAPOLI - Napoli-Milan significa tanto per Nando De Napoli: «Apro immediatamente l’album dei ricordi», spiega l’ex centrocampista che ha vinto due scudetti in azzurro e altrettanti in rossonero ma senza lasciare il segno: «Formalmente ho giocato con entrambe le squadre, ma al Milan ho fatto poco per gli infortuni. Sono stato accolto benissimo da una grande società, ma io domenica ovviamente tiferò Napoli».

Ai suoi tempi Napoli-Milan era la sfida scudetto?

«Assolutamente sì. Che partite…Noi li abbiamo battuti due volte al San Paolo, nel 1987 e nel 1989 e poi al termine della stagione siamo stati campioni d’Italia. Ma non dimentico neanche il ko bruciante dell’1 maggio 1988: allora fu il Milan a vincere il campionato».

C’erano tantissimi fuoriclasse in campo.

«Noi avevamo Diego, ma anche Bruno Giordano, Andrea Carnevale e Careca, loro Van Basten e Gullit solo per citarne due».

Adesso è cambiato tutto in serie A.

«Napoli e Milan hanno due gruppi che funzionano, puntano di più sul collettivo, ma ci sono comunque individualità importanti».

Quali?

«Del Napoli non posso che scegliere Lorenzo Insigne. E’ un campione e lo sta dimostrando. Giocherà le sue ultimi undici partite con questa maglia e vedrete che darà tutto. E’ napoletano e a lui il pubblico chiede sempre di più, capitava pure a me quando ero in serie A con l’Avellino, la squadra della mia città. Lorenzo merita di chiudere in bellezza conquistando lo scudetto da capitano. Ha un’occasione irripetibile e proverà a non farsela sfuggire. Del Milan mi hanno impressionato molto Leao e Theo Hernandez. Comunque voglio fare i complimenti a Pioli. Ha una rosa giovane e sta ottenendo risultati straordinari».

E Spalletti?

«Al primo anno a Napoli lotta per lo scudetto. Credo non ci sia da aggiungere altro. E’ un grandissimo allenatore».

Fa un pronostico per domenica?

«Direi 1-X. Secondo me il Napoli non perde. Gli azzurri hanno davvero la possibilità di conquistare lo scudetto e naturalmente devono fare bene nello scontro diretto contro il Milan».

Lo stadio Maradona sarà pieno.

«Finalmente direi. Dopo tanto tempo, sarà bello rivedere l’entusiasmo del pubblico di Fuorigrotta».