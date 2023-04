Martedì 18 Aprile 2023, 23:09 - Ultimo aggiornamento: 23:10

Alla vigilia Stefano Pioli aveva detto di voler andare più in alto possibile, ed era come salire sulla Torre Eiffel e vedere il meraviglioso panorama sottostante. E con la terza vittoria contro il Napoli, in 16 giorni il Milan scala la vetta europea raggiungendo la semifinale di Champions dopo 16 anni e con la volontà di non volersi più fermare. Neanche se il destino metterà sulla strada dei rossoneri il terzo Euroderby della storia, dopo quelli fortunati del 2003 e del 2005.

Il Napoli si arrende al Diavolo, dopo una gara giocata all'attacco, ma con tanti errori in fase offensiva. Decide un gol di Giroud su una straordinaria azione di Rafael Leao che al Maradona prova a emulare Maradona. Appoggiando poi il pallone al francese, che deve soltanto spingerlo in rete. Troppo tardi il sigillo di Osimhen.

La cronaca

È un Napoli devastante nella prima mezz'ora. Crea molto, ma sbaglia anche tanto. Fino a quando al 21' rischia di essere beffato per un fallo in area di Mario Rui su Rafael Leao. Sul dischetto si presenta Giroud, ma Meret para. L'attaccante non sbagliava un penalty dal settembre 2012 e lo fallisce dopo averne segnati 17 di fila. Il Napoli si riprende, ma nel suo momento migliore va sotto. Ndombele scivola, Rafael Leao parte saltando Di Lorenzo e Rrhamani e servendo Giroud, bravo a insaccare. Nella ripresa parte ancora forte il Napoli che deve recuperare due gol. Kvaratskhelia va al tiro due volte, ma in entrambe le occasioni manda sul fondo. La difesa del Milan regge l'urto. Luciano Spalletti inserisce Ostigard e Raspadori, ma i rossoneri resistono. Fino al rigore concesso agli azzurri per fallo di mano di Tomori. Al tiro va Kvaratskhelia, ma Maignan imita Meret e para. Nel recupero pareggia Osimhen, ma è tardi. Festeggia il Milan, che ora aspetta una tra Inter e Benfica in semifinale.