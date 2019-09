Napoli, Manolas e Allan ko contro il Lecce. Ancelotti fa turnover e punta su Milik

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - La parola d’ordine di Carlo Ancelotti è continuità. Il suo Napoli dovrà dimostrare la stessa determinazione mostrata in Champions contro il Liverpool domani con il Lecce. E’ questo il salto di qualità che l’allenatore ha chiesto al suo gruppo. Le grandi squadre non fanno differenze tra un avversario e l’altro e riescono sempre a conquistare l’intera posta in palio. Il Napoli è reduce da una notte ad alto tasso emozionale contro i campioni d’Europa e dovrà mantenere lo stesso livello di concentrazione anche con la neopromossa allenata da Fabio Liverani che vuole continuare a stupire dopo il colpaccio di Torino con i granata.IL TURNOVER. Il Napoli ha speso molto contro il Liverpool e Carlo Ancelotti farà molto turnover. Sono previsti cambi in tutti i reparti. Esordio assoluto per Ospina in porta e Malcuit in difesa.MANOLAS E ALLAN OUT. Non ci saranno due titolari del match di Champions contro il Liverpool. Kostas Manolas ha dato forfait per un fastidio muscolare, mentre Allan è stato vittima di un attacco influenzale. In difesa Koulibaly sarà costretto agli straordinari: al suo fianco agirà Maksimovic. In mediana scalpita il gioiellino Elmas, pronto a fare coppia con Zielinski.MILIK AL DEBUTTO. In attacco la novità principale è l’esordio di Arek Milik, finora rimasto fuori per un fastidio all’adduttore che lo ha colpito durante il pre-campionato. Il polacco indosserà la maglia da titolare e al suo fianco c’è un ballottaggio tra Llorente e Lozano.I CONVOCATI. Ecco l’elenco dei convocati (in ordine alfabetico): Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysai, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Zielinski.