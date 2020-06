Maksimovic ci crede ancora: «Finché c'è una possibilità, lotteremo per il quarto posto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quarto posto è lontano soprattutto dopo la rimonta dell’Atalanta contro la Lazio. Il Napoli, però, non vuole ancora mollare la presa nonostante uno svantaggio di 12 punti in classifica. Lo dice Nikola Maksimovic che ha parlato alla vigilia della sfida di domani al San Paolo contro la Spal. “Finché c’è una possibilità – ha detto a Sky – noi ci proveremo. Per noi quella di domani è una partita importante, quindi daremo il massimo”. Maksimovic sarà ancora titolare: sta vivendo un momento positivo. “Non ho mai avuto questa continuità al Napoli. Prima giocavo una o due gare e poi tornavo in panchina. Adesso ho continuità e quindi è più facile esprimermi al mio livello. Mi piacciono gli allenamenti di Gattuso, ci ha aiutato tanto nei momenti difficili”. Cambierà il suo partner al centro della difesa: probabile turno di riposo per Koulibaly, è pronto al rientro Manolas, finora fermato da un infortunio muscolare. Altre novità: Meret tra i pali e Mario Rui titolare sulla fascia sinistra.Gattuso non potrà contare su Allan che resterà fuori dai convocati per un affaticamento. Il terzetto in mediana sarà rivoluzionato rispetto a Verona: riposano Demme e Zielinski, al loro posto Lobotka ed Elmas. Rientra dal primo minuto Fabian.E’ la novità del tridente offensivo. Lo spagnolo ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 31 agosto e quindi concluderà la stagione in maglia azzurra. Gattuso sta pensando a lui contro la Spal assieme a Mertens e Insigne. Toccherà ai tre piccoletti, dunque, segnale chiaro di quanto sia importante la posta in palio. Il Napoli si è allenato al San Paolo, poi Gattuso ha deciso di concedere il resto della giornata libera ai suoi calciatori. Niente ritiro pre-gara, gli azzurri si ritroveranno domani mattina nell’hotel di Corso Vittorio Emanuele che è diventato il quartier generale del Napoli da qualche settimana.