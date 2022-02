Napoli, lussazione alla spalla destra per Lozano in nazionale. Il messicano rischia un lungo stop

Brutto infortunio per Hirving Lozano. L’attaccante del Napoli si è fatto male al 22’ della ripresa di Messico-Panama, gara valida per le qualificazioni mondiali. Dopo uno scontro con Murillo, il ‘Chucky’ ha riportato una brutta botta alla spalla destra ed è uscito dal campo in barella. La diagnosi non lascia spazio alle interpretazioni: Lozano ha riportato una lussazione e rischia uno stop lungo. Dalle prime ricostruzioni in Messico si parla addirittura di due mesi.

Il comunicato del club

La società azzurra ha confermato il problema fisico del suo giocatore attraverso una nota: «In seguito a colloqui intercorsi con lo staff medico della Nazionale messicana, riguardo le condizioni di salute del calciatore Hirving Lozano, si informa che lo stesso ha riportato una lussazione della spalla destra, successivamente ridotta. Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia». Lozano quasi certamente salterà il doppio confronto in Europa League contro il Barcellona, in programma il 17 e il 24 febbraio.

Stagione sfortunata

Per il 26enne attaccante del Napoli è il secondo problema grave rimediato con il Messico. Ad agosto, all’esordio in Gold Cup, ha quasi perso un occhio dopo un brutto contrasto e di fatto ha saltato tutta la preparazione estiva. Adesso questo nuovo problema che priva Luciano Spalletti di un elemento fondamentale nel momento cruciale del campionato. Il Napoli giocherà domenica a Venezia con l’obiettivo di riaprire la lotta scudetto prima del big match al Maradona contro l’Inter, in calendario sabato 12.