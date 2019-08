Napoli, Lozano si presenta: «Ancelotti è un grande tecnico. Juve forte , ma vogliamo vincere»

«Sono molto felice di essere qui, in un grande club, con grandi compagni e con un tecnico meraviglioso con grande esperienza. Sono contento di essere stato la prima scelta dell'allenatore, ora sto lavorando per essere al 100%». Lo dice il nuovo attaccante del Napoli, Hirving Lozano, nel corso della conferenza stampa di presentazione. «Sono tanti i motivi che mi hanno spinto qui, il tecnico, la squadra, la città, i campioni che ci giocano e i tifosi sempre molto vicini alla squadra», aggiunge il 24enne messicano.



«La Juventus è una squadra grande ma l'obiettivo è di vincere». La mia priorità è essere al 100% per la squadra e sto lavorando per questo. Il Napoli è un'ottima squadra e speriamo di fare grandi cose».



«La sfida contro la Juventus è una partita che molti giocatori vorrebbero disputare. Ma sappiamo che per tutta la stagione dovremo lottare perché la Juventus è la squadra da battere. Mi sento fisicamente bene - ha detto - se giocherò lo deciderà il tecnico, io mi metto a disposizione».



«Dal primo momento che il Napoli è stato interessato a me ho scelto di venire. È una grande squadra, con un allenatore di grande esperienza e sono felice che mi abbia indicato come priorità. So di poter migliorare e dare un contributo alla crescita della squadra peer dare gioia ai tifosi. So che la serie A è diversa dal campionato olandese - ha detto - il gioco è più rapido, di migliore qualità. Devo lavorare su quello che chiede il mister e adattarmi in fretta. Speriamo di poter fare grandi cose insieme».

Ultimo aggiornamento: 13:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA