Napoli, anche Lobotka negativo al tampone

Anche il tampone di Stanislav Lobotka è risultato negativo al covid19. Lo rende noto il Napoli. Il test del centrocampista era l'ultimo che restava dei tamponi effettuati ieri mattina. Anche tutti i suoi compagni e lo staff tecnico sono negativi.

Con l'esito negativo del tampone di Lobotka si conclude il primo giro di tamponi nella rosa del Napoli effettuato bel ritiro di isolamento nel centro tecnico di Castel Volturno. Domani i giocatori si sottoporranno tutti a un nuovo giro di tamponi. Il possibile contagio dei giocatori, dello staff tecnico e del gruppo di dipendenti più vicini alla squadra viene costantemente monitorato per evitare che si possa sviluppare un focolaio nel club azzurro. Secondo il parere dello staff medico del Napoli il tampone effettuato ieri costituisce la prova finale che dopo la partita con il Genoa non si è sviluppato un vero e proprio focolaio covid nella squadra, visto che attualmente sono positivi solo in due, Elmas e Zielinski, che infatti non partecipano al ritiro a Castel Volturno ma sono asintomatici a casa in attesa di due tamponi negativi.

