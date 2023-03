Lazio, festa per Milinkovic e prime prove anti Napoli. Ma Sarri rischia di perdere anche Patric

Non finiscono mai gli allarmi per Sarri nell’ultimo periodo. Costretto a fare fallo su contropiede contro la Sampdoria, già Casale non ci sarà con il Napoli lasciando un buco importante nella difesa della Lazio, capace comunque di portare a casa più clean sheet dei partenopei. Sicuramente Sarri ritroverà Romagnoli dal 1’, ma nel frattempo incrocia le dita per quello che dovrebbe essere il sostituto dell’ex Hellas.

Nell’allenamento pomeridiano andato in scena oggi pomeriggio a Formello infatti non si è visto Patric. Di conseguenza lo spagnolo è a rischio per la trasferta campana, anche perché c’è di mezzo la solita influenza. Brutta tegola per Sarri per il confronto con il quarto miglior attacco dei top cinque campionati europei. Qualora il numero 4 non dovesse farcela, a quel punto alla Lazio rimarrebbe solamente l’opzione Gila accanto a Romagnoli. Entrambi oggi hanno svolto un lavoro atletico insieme a chi ha giocato meno contro la Samp oppure non è minimamente sceso in campo, mentre i titolari hanno svolto un lavoro più soft. In gruppo anche gli acciaccati Pedro e Hysaj. Una volta riuniti i due gruppi, la seduta è andata avanti con le prove tattiche e le palle inattive prima di rientrare negli spogliatoi e festeggiare il 28esimo compleanno di Milinkovic in area tecnica.

Probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

Indisponibili: Raspadori.

Diffidati: Kim.

Squalificati: Mario Rui.



Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: -

Diffidati: Marusic, Cataldi, Vecino.

Squalificati: Casale.