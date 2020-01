«Più che per il mio gol, sono contento per il passaggio del turno che ci serviva»: lo dice a fine partita Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, dopo la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. «Ringrazio i tifosi per essere tornati allo stadio e averci incitato fino al 95' - ha detto l'autore del gol vittoria alla Rai - Così dobbiamo fare, soffrire insieme per uscire da questo momento difficile. Il campionato è lungo, e possiamo ancora dire la nostra».





