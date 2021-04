23 Aprile 2021

di Daniele Magliocchetti

(Lettura 2 minuti)







“Errori clamorosi di Di Bello e soprattutto Iratti”, Firmato Igli Tare. La Lazio è furibonda. Le dinamiche e le scelte arbitrali che hanno portato al primo e al secondo gol del Napoli non sono andati giù alla società e, nonostante siano passate diverse ore dalla fine della gara, la rabbia non fa che aumentare. In ballo ci sono tanti interessi e soldi, come la qualificazione per la Champions League.

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare, raggiunto nella scorsa notte da Il Messaggero, non disconosce la prestazione del Napoli, ma punta decisamente il dito sul rigore concesso per presunto fallo di Milinkovic su Manolas e sul fallo di mano di Mertens che poi ha lanciato Politano in rete, un intervento che ha sfuggito a molti ed è venuto fuori solo ore dopo la gara.

È soprattutto questo e la sequenza degli errori che ha scatenato l’ira della Lazio, “Sono dispiaciuto e avvilito, il Napoli ha fatto una grande partita, nessuno lo nega, ma mi dispiace i due gol iniziali hanno condizionato la partita, decisa da due errori clamorosi di Di Bello e soprattutto Irrati al Var. Il rigore è inventato e il fallo di mano di Mertens è netto”. Appena finita la partita, il dirigente biancoceleste, è sceso negli spogliatoi, mostrando tutto il suo disappunto per quanto era successo in campo. Per la Lazio è una brutta sconfitta e non sembra accettarla per quanto si è visto nei minuti iniziali della gara che ha condizionato l’intero esito dell’incontro.

