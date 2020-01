Napoli, Gattuso non cambia filosofia: all’Olimpico con il tridente anti Lazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli esami non finiscono mai e il Napoli ne dovrà affrontare uno ancora più difficile dopo quello fallito al San Paolo contro l’Inter. La trasferta all’Olimpico contro la Lazio è davvero complicata considerando l’ottimo momento dei biancocelesti, reduci da nove vittorie consecutive in campionato. L’iscrizione alla lotta scudetto della corazzata di Inzaghi è ormai certificata, il Napoli – invece – al momento è fuori pure dall’Europa. L’ottavo posto è la conferma della crisi e l’appuntamento di sabato non è il più facile per uscire dal tunnel. Gattuso, però, ci crede ed è ripartito dalle note positive del match di lunedì contro i nerazzurri. Si è rivisto un Napoli aggressivo e propositivo a tratti. Funzionano meglio anche i movimenti difensivi, al netto dei tre errori individuali che hanno spianato la strada ai gol di Lukaku e Lautaro.L’ARRIVONaturalmente servirà migliorare ancora per mettere in difficoltà la Lazio: compattezza e qualità offensiva sono le armi per conquistare un risultato positivo all’Olimpico. Le prove continuano ininterrotte al centro tecnico di Castel Volturno. La ricetta è stata illustrata lunedì sera: “Lavorare, lavorare, lavorare”. Gattuso non farà troppi esperimenti e ripartirà dal 4-3-3 che è diventato il suo marchio di fabbrica. Difficile poter contare sul neo acquisto Diego Demme, prelevato dal Lipsia per 12 milioni di euro, quindi si andrà avanti col terzetto Allan-Fabian-Zielinski. Sotto osservazione ci sarà soprattutto lo spagnolo che rischia di perdere la maglia da titolare dopo mesi in cui non è riuscito ad esprimersi in base al suo talento. Il dubbio vero riguarda Koulibaly. Gattuso spera di recuperarlo in extremis contro la Lazio. C’è un cauto ottimismo, ma finora il fuoriclasse azzurro non si è ancora allenato con i compagni: ha svolto lavoro personalizzato pure ieri e quindi resta il dubbio.LA DIFESAOggi il quadro dovrebbe essere più chiaro: Koulibaly proverà a forzare il ritmo per valutare al meglio le sue condizioni. Gattuso attende un segnale positivo per schierare il leader del suo reparto arretrato. L’esperimento Di Lorenzo non ha funzionato al meglio, quindi le scelte nel reparto arretrato restano un rebus in attesa proprio di Koulibaly. Nessun dubbio, invece, per quanto riguarda il tridente. Dries Mertens darà ancora una volta forfait per il fastidio agli adduttori che lo ha tenuto fuori contro l’Inter. L’attaccante non è rientrato ieri sera dal Belgio e resterà ad Anversa qualche giorno in più per proseguire le cure col suo fisioterapista di fiducia. Gattuso si affiderà ancora una volta alla verve di Milik, il più in forma là davanti.