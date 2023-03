Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: Spalletti con Lozano insieme a Kvara e Osimhen, Sarri sceglie Vecino

La 25esima giornata di Serie A si apre con il big match Napoli-Lazio. Si sfidano le due migliori difese del campionato: 15 i gol subiti dal Napoli, nessuno nelle ultime quattro vittorie; 19 quelli della Lazio, così come la Juventus. Se il Napoli è in fuga scudetto ormai da mesi, i biancocelesti di Sarri hanno bisogno di punti per la corsa Champions: uscire non sconfitti dal Maradona, visto il percorso della squadra di Spalletti quest'anno, sarebbe una specie di impresa.

Napoli-Lazio, formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ki Minjae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Lazio (4-3-3): in attesa di conferma Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Dove vederla in tv e streaming

La partita sarà trasmessa da Dazn e dal canale 214 di Sky per chi ha opzione Dazn. Diretta testuale su ilmessaggero.it