Napoli-Lazio probabili formazioni: torna Romagnoli, ma la difesa resta in emergenza per Sarri

Si avvicina lo step più complicato per la Lazio. Domani sera i biancocelesti saranno protagonisti dell'anticipo della 25esima giornata di Serie A sul campo della capolista. Sarri tornerà nella sua Napoli che non gli ha perdonato del tutto il passaggio alla Juventus e che negli scontri diretti gli ha sempre lasciato le briciole (solo due vittorie in 10 confronti con i partenopei, 6 ko di fila). Per il tecnico sarà però opportuno giocarsi la gara a viso aperto e proprio per questo motivo è pronto a scegliere il miglior undici possibile.

Lazio, festa per Milinkovic e prime prove anti Napoli. Ma Sarri rischia di perdere anche Patric

Torna Romagnoli, ma Patric è a rischio

In attesa della rifinitura odierna, Sarri non dovrebbe avere grandi dubbi per l'assetto della Lazio al Maradona. Tra i pali toccherà a Provedel. Dinanzi a sé c'è il solito ballottaggio tra i terzini con Marusic sicuro del posto mentre Hysaj e Lazzari restano in pieno ballottaggiio per l'altro. In mezzo tornerà Romagnoli, ma Patric, sostituto principale dello squalificato Casale, è con l'influenza e rischia di non partire, perciò alla fine potrebbe toccare a Gila in quella che sarebbe la prima da titolare in Serie A per lui. A centrocampo dovrebbe vedersi di nuovo il terzetto titolare con Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto, mentre davanti freme per tornare dal 1' Zaccagni nel tridente con Felipe Anderson e Immobile. Pedro ha recuperato anche dalla frattura alla mano, ma procede verso la panchina.

Probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

Indisponibili: Raspadori.

Diffidati: Kim.

Squalificati: Mario Rui.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: -

Diffidati: Marusic, Cataldi, Vecino.

Squalificati: Casale.