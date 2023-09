Napoli-Lazio, Garcia non si fida: «La classifica è ingiusta, ma noi vogliamo continuare a vincere. Lindstrom ha qualità»

NAPOLI – “Non è una sfida tra me e Sarri, ma tra Napoli e Lazio. E ovviamente sarà complicata”. Rudi Garcia è pronto ad affrontare il primo big match della stagione dei campioni d’Italia. Al Maradona ci sono i biancocelesti del grande ex in panchina. “La Lazio ha cominciato con due sconfitte e la classifica non è consona alle loro abilità, ma noi vogliamo proseguire il percorso netto. Sei punti su sei sono importanti, nove sarebbero perfetti. Noi non siamo ancora al 100%, ma è normale. Dobbiamo durare nel tempo. Non ci sarà la sosta di novembre che ci permetterà di rifiatare. Giocheremo pure a Natale e a Capodanno”.

IL MERCATO. “In entrata non succederà niente. Attendiamo le cessioni di Lozano e Demme. Mi dispiace per l’addio del messicano, ma c’erano anche ragioni economiche dietro alla sua partenza”. E’ arrivato Lindstrom: “Sono contento per Jesper. Ha qualità e senso del gol, domani partirà dalla panchina. Può giocare da attaccante esterno, ma anche accanto ad una punta centrale. Sicuramente avrà l’occasione di offrire il suo contributo dopo la sosta. Giocheremo sempre e sarà necessaria l’intera rosa. Il discorso vale pure per Natan. Ora va lasciato tranquillo, avrà la sua occasione”.

LA CHAMPIONS LEAGUE. “E’ bello affrontare il Real Madrid, mi ero guadagnato la possibilità nel 2016 quando con la Roma mi sono qualificato agli ottavi di Champions, poi non mi fu permesso affrontare questa sfida.

Personalmente si chiude un cerchio. Il girone poteva essere peggiore, ma anche migliore. Avremo tempo per parlarne”.

KVARATSKHELIA E LOBOTKA. “Kvara sta bene, aveva bisogno di un’altra settimana di allenamento nelle gambe. Vedremo se giocherà dall’inizio o no. Non voglio dare – sorride – indicazioni all’avversario. Lobotka tocca meno palloni? Faccio il mio calcio. Una squadra non può avere un solo punto di riferimento, altrimenti diventa prevedibile. Voglio che tutti possano contribuire alla costruzione: i due centrali difensivi, Anguissa, Zielinski, Cajuste, Elmas e naturalmente Lobotka. Ci siamo abbassati con il Sassuolo? Può capitare, ma l’importante è non concedere nulla all’avversario, come abbiamo fatto. Neanche il City domina 100 minuti”.