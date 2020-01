Napoli-Lazio, dalle 20.45 La Diretta le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si affrontano questa sera al San Paolo per i quarti di finale di Coppa Italia Napoli e Lazio. I partenopei hanno vinto il secondo trofeo nazionale per importanza 5 volte nella loro storia, l'ultima nel 2014, e affrontano la Lazio dopo aver avuto ragione del Perugia negli ottavi col punteggio di 2-0; 7 invece i trionfi dei capitolini, detentori del titolo e reduci, a livello di ottavi di finale, dal 4-0 casalingo col quale hanno avuto la meglio sulla Cremonese.(4-3-3) Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. All. Gattuso(3-5-2), la probabile formazione: Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi