Il primo big match del nuovo anno si gioca al San Paolo. Napoli e Lazio si affrontano per iniziare col piede giusto il 2019, che per entrambe sarà diviso tra gli impegni di Serie A, Coppa Italia ed Europa League. La vittoria, sofferta, per 3-2 in casa contro il Bologna ha restituito morale ai partenopei.Cosa che certo non manca alla Lazio, bloccata sull'1-1 nell'ultimo turno del 2018 dal Torino all'Olimpico ma in striscia positiva da 3 partite.