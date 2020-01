​Lazio a Napoli senza Luis Alberto. Inzaghi: «Sarà un match deciso da episodi»

Niente calcoli e niente turnover. Simone Inzaghi è pronto a sfidare il Napoli in Coppa Italia con la formazione migliore: «Sappiamo che tipo di avversario affronteremo. La squadra di Gattuso ha qualche problema in campionato, ma è una delle grandissime», spiega il tecnico della Lazio alla vigilia della trasferta. Vietato pensare al derby di domenica. L’obiettivo è onorare l’impegno di domani sera, anche perché «sappiamo bene cosa rappresenta per noi il trofeo». L’intenzione è quella di «andare a Napoli per vincere e per passare il turno».

Inzaghi si aspetta una partita molto intensa che sarà «decisa dagli episodi». L’allenatore tiene in mente anche l’ipotesi dei supplementari, che potrebbero pesare a livello fisico. «Dovrò cercare di valutare i giocatori che hanno recuperato meglio, sono passati solo due giorni e mezzo dall'ultima partita - aggiunge Inzaghi -. Porterò l'intera rosa ad eccezione di Marusic, Lukaku e Luis Alberto». Lo spagnolo ha accusato un affaticamento muscolare dopo il match con la Sampdoria e sarà preservato per evitare inutili ricadute: «Sappiamo cosa ci aspetta questa settimana, prima il Napoli poi il derby. Adesso dobbiamo essere concentrati sulla gara di domani che vale una semifinale».

Ultimo aggiornamento: 15:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA