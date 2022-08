Napoli, suggestione Cristiano Ronaldo con la regia di Mendes: arrivano conferme ma si alza il prezzo Osimhen

NAPOLI – Una suggestione di fine mercato che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio intreccio. Perché Cristiano Ronaldo al Napoli non è la fantasia di un buontempone, ma una maxi-operazione disegnata da Jorge Mendes per trovare in extremis una nuova squadra al suo assistito più famoso. CR7 ha rotto con tutti allo United e il Manchester se ne libererebbe volentieri. La ricerca di una sistemazione però si è rivelata più difficile del previsto: i top club non possono garantire a Cristiano - che ha 37 anni - la centralità nel progetto e poi c’è quel maxi ingaggio (25 milioni di euro) che spaventa. Il portoghese ha bussato ovunque: Bayern Monaco, Chelsea e Atletico Madrid, ma ha ricevuto rifiuti cortesi ma fermi. Mendes allora è passato al contrattacco: tratta sempre con lo Sporting Lisbona e ha prospettato al Napoli la possibilità di un mega affare. Lo United non riesce a sbloccare la trattativa Antony con l’Ajax: i lancieri, prossimi avversari degli azzurri in Champions, hanno rifiutato 100 milioni di euro. Ecco perché questa cifra potrebbe essere dirottata su Osimhen che piace a Ten Hag. I Red Devils acquisterebbero il bomber del Napoli e in cambio concederebbero al club azzurro il prestito di Cristiano con ingaggio pagato al 75%.

Il prezzo per Osimhen

Il Napoli ha confermato le voci, ma ha alzato la posta: per far partire Osimhen serve un’offerta irrinunciabile, pari almeno a 150 milioni di euro. Tradotto: non è una chiusura. E bisogna ritoccare verso l’alto un’eventuale proposta che non è ancora arrivata. Da Manchester, però, dovrebbe arrivare un assegno impossibile da rifiutare per ipotizzare uno scambio così importante a pochi giorni dalla chiusura del mercato. De Laurentiis ha un ottimo rapporto con Mendes – sta trattando pure l’arrivo di Keylor Navas, il portiere del Psg – e attende eventuali mosse provenienti dallo United. I tifosi del Napoli, intanto, si dividono sui social: c’è chi vorrebbe l’asso portoghese in maglia azzurra per tentare l'assalto al terzo scudetto della storia del club, altri sono contrari al maxi-scambio e preferirebbero puntare su Osimhen ancora per un’altra stagione.