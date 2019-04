© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se il Napoli non fosse pronto, non saremmo qui». Carlo Ancelotti è molto chiaro alla vigilia del match contro l’Arsenal. L’allenatore azzurro è concentrato. E lo sarà anche la squadra. “Abbiamo fatto male due partite contro Empoli e Genoa, questo non cambia quanto fatto nel corso dell’intera stagione”. Ancelotti, dunque, ha fiducia nel suo gruppo. Qualche tifoso gli ha chiesto di usare il pugno duro. “Ho risposto che so io come fare. Non ammetto che qualcuno mi dica come comportarmi nel mio lavoro. Non mi sono infuriato dopo il Genoa e il ritiro a Verona lo avevo deciso a prescindere dal risultato contro il Grifone. Non è stata alcuna scelta punitiva. Nel mio ambiente e mi riferisco allo staff e alla squadra non c’è malessere, ma solo la consapevolezza che avremmo potuto fare meglio in alcune partite”.LA FORMAZIONE. Ancelotti non dà alcun riferimento per quanto riguarda la formazione e mischia le carte soprattutto nel reparto offensivo. “La coppia Mertens e Insigne è sicuramente una possibilità, ma c’è anche Milik. Potrei sorprendere tutti con Ounas, quindi deciderò soltanto in extremis. La fase difensiva? Se copriamo bene, attaccheremo ancora meglio. Ne sono convinto”.L’ARSENAL. Ancelotti elogia Emery: “E’ un allenatore importante. Ha più esperienza di me in Europa League e quindi massimo rispetto per lui. L’Arsenal è una buona squadra e noi dobbiamo stare attenti. Il match dell’Emirates non è decisivo, ma può indirizzare la qualificazione in vista del ritorno che si gioca al San Paolo. Non sono preoccupato, se focalizziamo bene la strategia, possiamo fare bene”.IL CALCIO INGLESE. “L’ho già detto. Londra è un posto fantastico per giocare a calcio. Non ci sono insulti e gli stadi sono meravigliosi. Il razzismo? In Inghilterra si scandalizzano, in Italia ancora no. E’ questa la differenza sostanziale”.ALLAN. "So bene che nel 2019 ho avuto qualche difficoltà. Posso riscattarmi domani contro l'Arsenal assieme ai miei compagni".