Martedì 16 Agosto 2022, 10:07 - Ultimo aggiornamento: 10:48

Il primo gol di Kvaratskhelia è un evento non solo per il Napoli ma per un Paese intero: la Georgia. Per capire l'importanza del gesto dell'attaccante azzurro, basta ascoltare la telecronaca del gol al Verona fatta da Nika Tabatadze e Andro Kheladze per la tv Setanta Sports Georgia. (Video Twitter)