MERET 7 Provvidenziale in più circostanze, soprattutto nella ripresa su Chiesa e Morata.

DI LORENZO 6 Il giallo incassato in avvio lo condiziona, se la cava con l'esperienza.

RRAHMANI 7 Il brutto anatroccolo che diventa cigno: si procura il rigore ed è un leone in difesa.

MAKSIMOVIC 6,5 In evidente ripresa dopo i disastri di Bergamo: preciso e ordinato.

RUI 6 A volte con foga, ma riesce sempre a limitare i danni in ogni tipo di confronto.

BAKAYOKO 6 Parte bene, finisce col fiatone, ma nel complesso una prova soddisfacente.

ZIELINSKI 6 Troppi errori di precisione, ma lotta. Deve lasciare il campo quando la Juve spinge.

POLITANO 6 Nel primo tempo un paio di accelerazioni, nella ripresa si sacrifica come gli altri.

INSIGNE 7,5 Non ha paura di tirare il rigore e stavolta fa centro, firmando il successo.

LOZANO 6,5 Stoico nel finale, prezioso anche prima con i suoi guizzi.

OSIMHEN 6 Non ancora al meglio, ma segnali confortanti in vista del futuro.

ELMAS 6 Entra quando c'è da battagliare e a volte usa troppo il fioretto.

FABIAN 6 Intelligente negli ultimi minuti, quando mette in cassaforte il pallone.

PETAGNA N.G. Prende il posto di Osimhen, ma non riesce a tenerne una.

LOBOTKA N.G. Pochi minuti in campo quando c'è da difendere coi denti il risultato.

SZCZESNY 6 Quasi inoperoso per tutta la gara, stavolta non riesce a ipnotizzare Insigne.

CUADRADO 6 Spina nel fianco del Napoli, deve uscire per un infortunio a fine primo tempo.

DE LIGT 6,5 Una sicurezza negli anticipi, abile anche in fase d'impostazione.

CHIELLINI 6 Prova impeccabile, ma con una macchia grande così: quella sul rigore.

DANILO 6 Cresce quando Pirlo gli dà la libertà di spingere nella ripresa.

BERNARDESCHI 5,5 Nessun lampo: esce dopo poco più di un'ora.

BENTANCUR 5,5 Picchia e sgomita in mediana, ma senza dare qualità.

RABIOT 5 Litiga col pallone in più circostanze e nel finale rimedia anche un giallo.

CHIESA 6,5 Manda in crisi Di Lorenzo, poi cambia fascia e crea pericoli: non trova il gol.

MORATA 6,5 Crea spazi per i compagni, nel finale Meret gli nega il gol del possibile 1-1.

RONALDO 6 Meno ispirato del solito, ma comunque tiene sempre in apprensione gli avversari.

ALEX SANDRO 6,5 Entra dopo l'intervallo e la Juventus si piazza nella metà campo del Napoli

MCKENNIE 5,5 Pirlo lo lancia per sfruttare i suoi inserimenti, ma non trova varchi.

KULUSEVSKI 6 Pericoloso da ala destra, manca qualità nell'ultimo passaggio o nel tiro.



