Napoli, Insigne: «Juventus più avanti, ma prima o poi ci toglieremo soddisfazioni»

Lorenzo Insigne, ai microfoni di Sky Sport, parla a due giorni dal sfida contro la Juventus, rivale di sempre: «All'inizio nessuno prevedeva noi nelle posizioni per la Champions, invece siamo stati noi la squadra che ha dato maggior fastidio alla Juve. Prima o poi ci toglieremo le soddisfazioni. Loro hanno una grande rosa, basti pensare che a volte in panchina ci sono Cancelo, Douglas Costa e altri -aggiunge Insigne-. La nostra non è da meno, ma loro sono un pò più avanti. Siamo stati un pò sfortunati con Chievo, Torino e Fiorentina in cui siamo stati poco cattivi sotto porta. È il primo anno che Ancelotti è con noi, ci sono allenamenti diversi e un modulo nuovo».





