Napoli, Ancelotti: «Siamo nelle condizioni ottimali per poter battere la Juventus»

NAPOLI - Vietato considerarla una partita come tutte le altre. Napoli-Juventus ha un sapore speciale per i tifosi azzurri. Carlo Ancelotti lo sa e non vuole certo accontentarsi. “Siamo nelle condizioni ottimali per poter vincere – dice l’allenatore – vogliamo dimostrare che siamo forti”. Gli ingredienti per una grande prestazione sono stati già individuati: “Faremo una gara d’attacco a prescindere dalle scelte di formazione. Voglio intensità”. La Juve è avvertita, il Napoli ha intenzione di regalarsi una notte indimenticabile. “Avremo lo stadio pieno, sicuramente i tifosi ci daranno una grossa mano. La nostra vigilia è stata tranquilla, ma i giocatori ci tengono tanto”.LE SCELTE. Carlo Ancelotti non dà nessuna indicazione. “Maksimovic terzino? Tutto può succedere. Rui e Chiriches? Sono disponibili, vedremo cosa deciderò”. L’impressione è che la formazione possa essere molto simile a quella del Tardini contro il Parma con l’inserimento di Insigne al posto di Metens. “Non penseremo affatto al match in Europa League contro il Salisburgo. C’è tutto il tempo. La nostra priorità è la Juventus. Abbiamo la possibilità pure di tenere aperto il campionato. Qualche rammarico? E’ inutile averne, dobbiamo soltanto pensare a fare bene contro la Juventus”.IL FUTURO DI ANCELOTTI. “Non ho hai pensato alla pensione finora. Potrei chiudere la mia carriera qui nel Napoli. Ho trovato una grande sintonia e lo stesso discorso vale per la società. Questo è un aspetto da non sottovalutare. Icardi? E’ un grande attaccante, farebbe comodo a qualsiasi squadra, ma al momento è dell’Inter, quindi non posso aggiungere altro”.MILIK. “Può diventare un attaccante da 30 gol. Lo è anche Mertens, a dire il vero. Li ho alternati per tanti motivi, finora hanno fatto abbastanza bene. Sono soddisfatto, ma possono ancora migliorare. Cristiano Ronaldo? Mi fa sempre piacere incontrarlo, il fatto che giochi è sempre un problema perché conosciamo tutti il suo valore, ma è giusto che la Juve giochi al massimo delle sue possibilità. Allegri? Abbiamo una caratteristica in comune: pensiamo prima al valore dei giocatori piuttosto che agli schemi”.